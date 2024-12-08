Чи планують в Україні знижувати мобілізаційний вік: у Раді дали відповідь

"Жодних законодавчих ініціатив щодо зниження мобілізаційного віку з 25 до 18 чи до 20 років - ні в парламенті загалом, ні в профільному комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки зокрема - не розглядається", - зазначив він.

За словами Веніславського, законопроектів чи пропозицій щодо внесення змін до ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", яка встановлює, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації громадяни України до досягнення ними 25-річного віку, на розгляд Комітету з нацбезпеки не надходило.

Нардеп наголосив, що так само не розглядаються жодні ідеї щодо примусової мобілізації жінок, які є військовозобов’язаними або стануть ними після добровільного проходження базової військової служби.

За чинним на сьогодні правовим регулюванням жінки, які є військовозобовʼязаними, можуть бути призвані на військову службу під час мобілізації виключно за добровільною згодою.

"Усі інші заяви, в тому числі які стосується примусової мобілізації 18-24-річних після проходження ними базової військової служби - це маніпуляції та спекуляції. У тому числі з боку окремих наших колег", - додав Веніславський.