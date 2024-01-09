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Чи планують США найближчим часом виведення військ з Іраку: відповідь Пентагону

Фото: чи планують США найближчим часом виведення військ з Іраку (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

У Пентагоні відповіли, чи США планують вивести свої війська з Іраку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

У Пентагоні заявили, що не збираються виводити американські війська з Іраку, попри те, що іракський парламент минулого тижня ухвалив резолюцію про виведення іноземних військ з країни.

Представник Пентагону заявив, що йому не відомо про будь-які плани Багдада вивести американські війська з Іраку. Він порадив журналістам звернутися до Держдепартаменту США

Ситуація на Близькому Сході

Так Пентагон убив лідера ополчення, що підтримувався Іраном у столиці Іраку Багдаді. Він брав участь у плануванні та проведенні нападів на американських військовослужбовців.

Також ми писали, що системи оборони аеродрому збили озброєний безпілотник над аеропортом Ербіль на півночі Іраку, де дислокуються сили США та інших міжнародних сил.

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