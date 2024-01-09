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Планируют ли США в ближайшее время вывод войск из Ирака: ответ Пентагона

Фото: планируют ли США в ближайшее время вывод войск из Ирака (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

В Пентагоне ответили, планируют ли США вывести свои войска из Ирака.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В Пентагоне заявили, что не собираются выводить американские войска из Ирака, несмотря на то, что иракский парламент на прошлой неделе принял резолюцию о выводе иностранных войск из страны.

спикер Пентагона Патрик Райдер

Представитель Пентагона заявил, что ему не известно о каких-либо планах Багдада вывести американские войска из Ирака. Он посоветовал журналистам обратиться в Госдепартамент США 

Ситуация на Ближнем Востоке

Так Пентагон убил лидера поддерживаемого Ираном ополчения в столице Ирака Багдаде. Он участвовал в планировании и проведении нападений на американских военнослужащих.

Также мы писали, что системы обороны аэродрома сбили вооруженный беспилотник над аэропортом Эрбиль на севере Ирака, где дислоцируются силы США и других международных сил.

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