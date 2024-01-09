Планируют ли США в ближайшее время вывод войск из Ирака: ответ Пентагона

В Пентагоне заявили, что не собираются выводить американские войска из Ирака, несмотря на то, что иракский парламент на прошлой неделе принял резолюцию о выводе иностранных войск из страны.

спикер Пентагона Патрик Райдер

Представитель Пентагона заявил, что ему не известно о каких-либо планах Багдада вывести американские войска из Ирака. Он посоветовал журналистам обратиться в Госдепартамент США

Ситуация на Ближнем Востоке

Так Пентагон убил лидера поддерживаемого Ираном ополчения в столице Ирака Багдаде. Он участвовал в планировании и проведении нападений на американских военнослужащих.

Также мы писали, что системы обороны аэродрома сбили вооруженный беспилотник над аэропортом Эрбиль на севере Ирака, где дислоцируются силы США и других международных сил.