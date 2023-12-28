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Чи планується робота додаткових блокпостів по Україні: що кажуть у поліції

Фото: у поліції розповіли, чи планується робота додаткових блокпостів по Україні (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Розгортання додаткових блокпостів по Україні не планується. А щодо мобільних груп, які реагують на правопорушення громадян, рішення приймають військові адміністрації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Департаменту превентивної діяльності Національної поліції Максима Ахрамєєва під час брифінгу у Media Center Ukraine - Ukrinform.

"В цілому в нас і так достатньо по країні блокпостів, які вже протягом вже майже двох років виставлені з урахуванням усіх під'їзних шляхів. Тому додаткова кількість блокпостів не передбачена. Достатньо тієї, яка є", - сказав Ахрамєєв.

Щодо мобільних блокпостів, він зазначив, що це питання до військових адміністрацій.

"Ми працюємо із Силами оборони і якщо є такі плани, то будемо разом працювати, реалізовувати", - додав начальника Департаменту.

Тимчасові блокпости у Києві та області

У Києві, з 25 по 28 грудня, правоохоронці проводять безпекові навчання. Зокрема в столиці розгорнули тимчасові блокпости, де перевіряють транспорт і документи.

Як пояснив начальник КМВА Сергій Попко, в умовах війни захист столиці є надважливою задачею і її вирішення потребує постійного підвищення рівня навичок, взаємодії, а також боєздатності усіх структур.

Навчання передбачають розгортання тимчасових блокпостів, встановлення обмежувальних знаків й елементів інженерних загороджень. Також можливі відпрацювання перевірки транспорту, документів й певні демонстраційні, пошукові та контрдиверсійні заходи.

Також поліція та військові посилюють перевірки у громадських місцях у Київській області. У регіоні розгортають додаткові блокпости.

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