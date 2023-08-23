Чи планує РФ обстріли на 24 серпня: розвідка вказала на важливий нюанс

"Ми зараз маємо чіткі дані про те, скільки споряджених носіїв ракетного озброєння повітряного, морського та наземного базування на території Росії та тимчасово окупованих територіях. І продовжуємо відслідковувати цю інформацію", - розповів Скібіцький.

Він наголосив, що за даними ГУР, зараз у ворога в стані готовності знаходяться Ту-22 - основний носій ракети Х-22. При цьому представник розвідки допускає, що той удар, який був завданий по "Шайковці", напевно, дещо змінить плани Росії.

"Ми не виключаємо, що обстріл може відбутися і 23, і 25 серпня, або ж 24-го. У будь-якому разі ворог буде робити все для того, щоб тримати нас у постійній напрузі", - зазначив Скібіцький.

Як приклад він навів, що два дні поспіль тривали планові польоти МіГ-31К - носіїв "Кинжалів", а кожен такий зліт теж змушує людей хвилюватись.

"До того ж агресор почав швидше ухвалювати рішення про завдання удару, що ми бачимо останнім часом. Тому варто бути готовим до того, що ворог здатний завдати ракетні удари по будь-якому об'єкту у будь-який день чи час", - підсумував Скібіцький.

Чого українцям чекати на День Незалежності

Нагадаємо, що військово-політичне керівництво та влада на різних рівнях попереджала про зростання загрози під час святкування Дня Незалежності.

Оскільки країна-агресор може вдатися до масованих обстрілів чи інших провокацій в країні не проводитимуть масових заходів у ці святкові дні.

Так, у Повітряних силах ЗСУ звернули увагу, що окупанти відомі своїм тяжінням до "сакральних" дат, у зв'язку з чим не виключені удари й на День Незалежності.

До того ж сьогодні командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв закликав українців бути більш уважними під час повітряної тривоги у День Незалежності, оскільки росіяни можуть вдатися до атаки.

Зауважимо, що за останніми даними, війська РФ тримають 10 кораблів у Чорному морі, з них на бойовому чергуванні 2 ракетоносії - підводний і надводний, сумарний залп яких може сягати до 12 ракет "Калібр".

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