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Безробітні можуть отримати 12 тисяч гривень за місяць: що пропонує Кабмін

Україна, Субота 01 червня 2024 20:24
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Безробітні можуть отримати 12 тисяч гривень за місяць: що пропонує Кабмін Фото: безробітні в Україні можуть отримати 12 тисяч гривень за місяць (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Безробітні українці можуть отримувати 12 тисяч гривень в місяць. для цього потрібно приєднатися до програми "Армія відновлення".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна заявила, що до "Армії відновлення" було видано вже 135 тисяч направлень з осені 2022 року, коли запустили проєкт.

"Армія відновлення" залучає безробітних до відбудови та відновлення України. За це їм виплачують заробітну плату. Загалом учасники програми вже заробили майже 1 млрд гривень.

Проєкт працює у 19 регіонах країни. Серед найбільш активних учасників проекту Харківська область, там видали 23 850 направлень, Донецькій - 16 300 направлень, Київській - 15 000, Чернігівській - 14 800, Полтавській - 14 500.

Види суспільно корисних робіт залежать від потреб конкретного регіону. Найчастіше безробітних залучають до:

  • робіт з забезпечення життєдіяльності громадян, що постраждали внаслідок бойових дій;
  • розвантаження, фасування та доставки гуманітарної допомоги;
  • надання громадянам соціальних послуг в місцях зосередження внутрішньо переміщених осіб та адресної допомоги ВПО;
  • плетіння маскувальних сіток, консервування продукції для потреб ЗСУ, пошиття одягу та ремонту військової амуніції;
  • допомоги з догляду за пораненими військовослужбовцями в медзакладах;
  • розбору завалів, відновлення житлових будинків та приміщень, розчищення залізничних колій та автомобільних доріг, які пошкоджені в результаті бойових дій;
  • облаштування та укріплення блокпостів, підвальних приміщень під укриття.

"З цими людьми (безробітними, що стоять на обліку, - ред.) укладається строковий трудовий договір на період виконання робіт. Оплата здійснюється відповідно до відпрацьованого часу в розмірі щонайменше 12 000 грн в разі роботи повний місяць", - йдеться у повідомленні.

Безробіття в Україні

На кінець 2023 року в Україні було зареєстровано понад 96 тисяч безробітних. Проте, як зазначають в уряді, офіційне безробіття в Україні зменшується, бо у грудні 2022 року в Україні зареєстрували 186,5 тисячі безробітних.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна розповідало, в яких регіонах України найбільші зарплати.

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