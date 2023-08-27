Опалювальний сезон. Чи підвищать тарифи на тепло

"Тарифи на тепло для людей в новому опалювальному сезоні залишаться без змін", - повідомив прем'єр.

За його словами, уряд продовжив дію ПСО на ринку природного газу до середини квітня 2024 року.

Ми також повідомляли, що Кабінет міністрів України ухвалив рішення щодо того, щоб забезпечити незмінність тарифів на тепло для населення в новому опалювальному сезоні.

Тарифи в Україні

Нагадаємо, в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення, водночас він не стосується електроенергії та холодної води. Кабінет міністрів підвищив тариф на електроенергію для населення з 1 червня з 1,68 грн/кВт-год до 2,64 грн/кВт-год.

Також з 1 липня НКРЕКП підвищила тариф на холодну воду, проте після втручання вищого керівництва країни це рішення скасували.

Нагадаємо, у НБУ очікують, що суттєве зниження безпекових ризиків в Україні очікується в середині 2024 року. Раніше НБУ припускав, що це відбудеться на початку наступного року.

Більш детально про спробу підняти тариф на воду в Україні можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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