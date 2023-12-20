Чи підпадають зараз під мобілізацію жінки: що кажуть у ЗСУ

До лав Збройних сил України не мобілізують жінок. Однак, якщо українка добровільно хоче вступити до армії, вона може зробити це самостійно. А от жінки-медики завжди ставали на військовий облік після закінчення вищого навчального закладу - це абсолютно нормальна практика.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

"Знаєте, це окрема історія (щодо мобілізації жінок - ред.). Росіяни теж намагалися її розхитати скаженим темпами - що ми нібито беремо жінок і відразу мобілізуємо їх. Насправді все набагато простіше. Жінки-медики завжди були військовозобов'язаними", - сказав Фітьо.

Він зазначив, що жінки з медичною освітою після закінчення свого вишу завжди знали, що вони військовозобов'язані й мали стати на військовий облік до свого ТЦК та СП.

"Так, звичайно, був період, коли знищувалася система військового обліку, це всі прекрасно знають. І дехто, можливо, цього не зробив - тобто не став на військовий облік", - додав представник Сухопутних військ.

Однак зараз, за його словами, таких проблем взагалі немає, тому що наші жінки-медики просто телефонують у свій ТЦК та СП, домовляються, коли їм є можна прийти, проходять медичний огляд, надають необхідний перелік документів, стають на військовий облік і продовжують займатись своєю роботою.

"Ажіотажу ніякого не було, жінок в армію ми не мобілізуємо. Як показує практика, російська пропаганда тут програла абсолютно і повністю. Але була, звичайно ж, суспільна напруга, було багато фейків, багато "вкидів", - зазначив Фітьо.

Він наголосив, що треба користуватися виключно офіційними джерелами інформації для того, щоб не було сумнівів. Адже "якщо якась новина у вас викликає гостру реакцію - треба розуміти, що десь є якась маніпуляція".

"Хто хоче долучитися до ЗСУ серед жінок - це можна зробити самостійно, можна звернутись і за мобілізацією, якщо професія є затребувана. У нас у війську є жінки-артилеристи, є жінки-пілоти в армійській авіації. Тобто фах для жінок у Силах оборони широкий, але це виключно за власним бажанням", - пояснив Фітьо.

Мобілізація жінок

Нагадаємо, російська пропаганда активно поширює наративи про те, що найближчим часом в Україні почнуть мобілізовувати жінок. Однак це неправдива інформація.

Наразі обов'язковому військовому обліку підлягають лише жінки з медичною та фармацевтичною освітою. Але облік - це не призов. Служба у ЗСУ для жінок - лише добровільна.

Окрім того, президент України Володимир Зеленський наголосив, що не підпише закон про мобілізацію жінок.