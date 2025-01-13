Чи піде Зеленський на вибори президента: що говорять у його оточенні

Як зазначається в матеріалі, багато чого залежатиме від того, на яких умовах усе-таки закінчиться війна, як ці умови будуть сприйняті суспільством, і хто стане головним конкурентом Зеленського.

У президентській команді є різні думки щодо його участі у виборах. Найближче коло схиляє Зеленського до того, що йти потрібно за будь-яких розкладів. Оточення "другого плану" вважає, що потрібно дивитися на соціологію і вирішувати вже ближче до самих виборів.

Ще один фактор невизначеності - чи піде на вибори ексголовком, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний. Усі соцопитування - публічні та закриті, що проводилися в період війни - показують його лідерство в електоральних симпатіях. Причому за будь-якого набору кандидатів. Зеленський - на другому місці після нього.