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Чи піде Залужний в політику: що кажуть джерела

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Україна, Понеділок 12 червня 2023 12:47
Чи піде Залужний в політику: що кажуть джерела Фото: Валерій Залужний (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Уляна Безпалько, Олександр Білоус

Багато політичних сил зараз намагаються залучити до своїх лав головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Але генерал поки не ухвалив остаточного рішення, чи йти в політику та балотуватись на наступних парламентських виборах.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Вибори до Ради та новий конкурент Кличка? Що відбувається в українській політиці під час війни".

Зокрема, Залужного активно переконують вступити до проекту з робочою назвою "Мрія", куди входять багато відомих військових, волонтерів та ветеранів, як Юлія "Тайра" Паєвська або Юрій Гудименко.

"Велику цікавість до головнокомандувача, за інформацією видання, виявляє і команда Петра Порошенка. Але поки що безрезультатно - нібито Залужний, якщо й піде в політику, то не зі "старими" партіями.

За словами співрозмовника видання у "Євросолідарності", контакти із Залужним у них є, але розмови про спільне політичне майбутнє не ведуться", - йдеться в матеріалі.

Рейтинг Залужного

Валерій Залужний народився у 1973 році. З липня 2021 року він є головнокомандувачем Збройних сил України.

У травні 2022 року, відповідаючи на відкрите запитання "Які політики чи громадські діячі відіграли важливу роль в обороні країни?", 65% респондентів згадали президента України Володимира Зеленського, 47% - головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Залужний також увійшов десятки "Народного ТОПу" найбільш видатних українців усіх часів у жовні 2022 року.

За даними опитування Центру Разумкова, більшість українців (59%) назвали президента Володимира Зеленського політиком 2022 року. На другому місці з великим відривом Валерій Залужний (10%).

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