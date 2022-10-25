Чи піде Україна на угоду з Росією: відповідь Данілова

Данілова запитали, чи може Україна піти на угоду, коли Україна, наприклад, "віддасть землі, окуповані Росією з 2014 року, в обмін на членство в НАТО?".

У відповідь секретар РНБО наголосив, що територія України визначена Конституцією та законами і такі пропозиції не можуть бути підтримані.

"Послухайте, не можна провокувати терористів. Тому що в майбутньому їхнє бажання захоплювати, захоплювати і ще раз захоплювати буде тільки зростати. Це небезпечна практика. Вони взяли приклад з фашистської Німеччини. Тож у нас дуже хороша пам'ять. Зараз Путін (президент РФ Володимир Путін - ред.) мало чим відрізняється від Адольфа Гітлера - він просто сучасний Гітлер", - зазначив Данілов.

Він також додав, що Німеччина лежала в руїнах після закінчення Другої світової війни, така ж доля чекає на Росію.