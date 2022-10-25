UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чи піде Україна на угоду з Росією: відповідь Данілова

Фото: Олексій Данілов, секретар РНБО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна не погоджуватиметься на угоди з Росією, які передбачають втрату територій нашої країни. Такі умови миру можуть лише спровокувати країну-терориста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олексія Данілова в інтерв'ю Sky News.

Данілова запитали, чи може Україна піти на угоду, коли Україна, наприклад, "віддасть землі, окуповані Росією з 2014 року, в обмін на членство в НАТО?".

У відповідь секретар РНБО наголосив, що територія України визначена Конституцією та законами і такі пропозиції не можуть бути підтримані.

"Послухайте, не можна провокувати терористів. Тому що в майбутньому їхнє бажання захоплювати, захоплювати і ще раз захоплювати буде тільки зростати. Це небезпечна практика. Вони взяли приклад з фашистської Німеччини. Тож у нас дуже хороша пам'ять. Зараз Путін (президент РФ Володимир Путін - ред.) мало чим відрізняється від Адольфа Гітлера - він просто сучасний Гітлер", - зазначив Данілов.

Він також додав, що Німеччина лежала в руїнах після закінчення Другої світової війни, така ж доля чекає на Росію.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що американські ліберали направили листа президенту США Джо Байдену, в якому закликали його розпочати прямі переговори з Росією щодо війни в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОРНБОРосійська ФедераціяОлексій ДаніловВійна Росії проти України