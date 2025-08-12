Чи переживе демократія штучний інтелект?

Головне:

Які можливості технологія ШІ дала демократичним країнам та автократіям?

Як штучний інтелект впливає на внутрішню стабільність держав?

Яким чином людство може уникнути найбільш катастрофічних сценаріїв у контексті поширенні ШІ?

Цифрові технології повинні були розпорошити владу. Перші інтернет-провидці сподівалися, що революція, яку вони розпочинали, дасть людям можливість звільнитися від невігластва, бідності та тиранії. І принаймні на деякий час так і сталося. Але сьогодні дедалі розумніші алгоритми все частіше передбачають і формують кожен наш вибір, уможливлюючи безпрецедентно ефективні форми централізованого, непідзвітного нагляду і контролю.

Це означає, що прийдешня революція ШІ може зробити закриті політичні системи більш стабільними, ніж відкриті. В епоху швидких змін прозорість, плюралізм, система стримувань і противаг та інші ключові риси демократії можуть виявитися зобов'язаннями. Чи може відкритість, яка довгий час надавала демократії перевагу, стати причиною їхньої загибелі?

Два десятиліття тому я накреслив "J-криву", щоб проілюструвати зв'язок між відкритістю країни та її стабільністю. Мій аргумент, якщо коротко, полягав у тому, що в той час як зрілі демократії стабільні, тому що вони відкриті, а консолідовані автократії стабільні, тому що вони закриті, країни, що застрягли в безладній середині (найнижча точка "J"), більш схильні до розпаду під впливом стресу.

Але цей взаємозв'язок не є статичним; його формує технологія. У той час світ перебував на хвилі децентралізації. Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) та інтернет пов'язували людей скрізь, озброюючи їх більшим обсягом інформації, ніж вони коли-небудь мали, і схиляючи шальки терезів на бік громадян і відкритих політичних систем. Від падіння Берлінського муру і Радянського Союзу до кольорових революцій у Східній Європі та Арабської весни на Близькому Сході глобальна лібералізація здавалася невблаганною.

Відтоді цей прогрес був відкинутий назад. Децентралізуюча революція ІКТ поступилася місцем централізуючій революції даних, побудованій на мережевих ефектах, цифровому спостереженні та алгоритмічному підштовхуванні. Замість того, щоб розпорошувати владу, ця технологія сконцентрувала її, надавши тим, хто контролює найбільші масиви даних – чи то уряди, чи то великі технологічні компанії – можливість формувати те, що бачать, роблять і у що вірять мільярди людей.

Коли громадяни перетворилися з головних агентів на об'єкти технологічних фільтрів і збору даних, закриті системи набули поширення. Здобутки кольорових революцій та Арабської весни були відкинуті назад. Угорщина і Туреччина заткнули рота вільній пресі і політизували свої судові органи. Комуністична партія Китаю (КПК) під керівництвом Сі Цзіньпіна консолідувала владу і звернула назад два десятиліття економічного відкриття. І що найбільш драматично, Сполучені Штати з провідного світового експортера демократії – хоч і непослідовно і лицемірно – перетворилися на провідного експортера інструментів, які її підривають.

Поширення можливостей штучного інтелекту посилить ці тенденції. Моделі, навчені на наших приватних даних, незабаром "знатимуть" нас краще, ніж ми самі, програмуватимуть нас швидше, ніж ми зможемо запрограмувати їх, і передаватимуть ще більше влади тим небагатьом, хто контролює дані та алгоритми.

Тут J-крива викривляється і стає більше схожою на неглибоку "U". У міру поширення ШІ, як щільно закриті, так і гіпервідкриті суспільства стануть відносно більш крихкими, ніж вони були. Але з часом, у міру вдосконалення технологій і консолідації контролю над найсучаснішими моделями, ШІ може зміцнити автократії і послабити демократію, повернувши криву назад до перевернутої J, стабільний нахил якої зараз сприяє закритим системам.

У цьому світі КПК зможе перетворити свої величезні бази даних, державний контроль над економікою та існуючий апарат спостереження на ще більш потужний інструмент репресій. США дрейфуватимуть до клептократичної системи, в якій невеликий клуб технологічних титанів матиме дедалі більший вплив на суспільне життя, переслідуючи свої приватні інтереси. Обидві системи стануть однаково централізованими – і домінуючими – за рахунок громадян. Такі країни, як Індія та країни Перської затоки, підуть тим самим шляхом, тоді як Європа та Японія зіткнуться з геополітичною неактуальністю (або, що ще гірше, внутрішньою нестабільністю), оскільки вони відстануть у гонці за панування ШІ.

Антиутопічних сценаріїв, подібних до описаних тут, можна уникнути, але тільки якщо децентралізовані моделі ШІ з відкритим вихідним кодом опиняться на вершині. На Тайвані інженери та активісти краудсорсингують модель з відкритим вихідним кодом, побудовану на DeepSeek, сподіваючись, що просунутий ШІ залишиться в громадських, а не корпоративних чи державних руках. (Парадокс полягає в тому, що DeepSeek був розроблений в авторитарному Китаї).

Успіх цих тайванських розробників може відновити частину децентралізації, яку колись обіцяв ранній інтернет (хоча це також може знизити бар'єр для зловмисників для розгортання шкідливого потенціалу). Наразі, однак, перевага на боці закритих моделей, які централізують владу.

Історія дає принаймні крихту надії. Кожна попередня технологічна революція – від друкарського верстата і залізниць до засобів масової інформації – дестабілізувала політику і змушувала до появи нових норм та інститутів, які врешті-решт відновлювали баланс між відкритістю і стабільністю. Питання полягає в тому, чи зможуть демократії знову адаптуватися, причому вчасно, до того, як ШІ викреслить їх зі сценарію.

Авторське право: Project Syndicate, 2025.www.project-syndicate.org