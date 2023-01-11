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Чи передасть США слідом за Польщею танки Україні: відповідь Білого дому

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Середа 11 січня 2023 22:55
Чи передасть США слідом за Польщею танки Україні: відповідь Білого дому Фото: спікер Білого дому Карін Жан-П'єр (flickr.com)
Автор: Дмитро Браславський

Сполучені Штати продовжать надавати всю необхідну допомогу Україні стільки, скільки це буде потрібно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Білого дому Карін Жан-П'єр, зроблену під час брифінгу.

Як зазначила Жан-П'єр, президент США Джо Байден раніше запевнив українського лідера Володимира Зеленського у прихильності до українського народу, а також у тому, що Вашингтон продовжить підтримувати Київ стільки, скільки потрібно.

"Ми дуже чітко давали це зрозуміти та були послідовними у цьому питанні. Ми діємо швидко і забезпечуємо Україну засобами, яких вона потребує, щоб виграти в цій війні", - сказала вона, відповідаючи на запитання, чи готові США постачати Україні танки.

Також вона запевнила, що надання військової допомоги Україні продовжиться і США буде робити це стільки, скільки буде потрібно.

Нагадаємо, що Польща передасть Україні роту танків Leopard у рамках міжнародної коаліції.

Уряд Британії розглядає можливість надати Україні свої танки для відбиття російської агресії. Це рішення ухвалили на тлі заяви Польщі.

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