Чи передала Росія українських полонених Угорщині: що кажуть у ГУР

Він розповів, що у Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими є попередній перелік полонених, яких запитувала угорська сторона у Російської Федерації. Мова йде про 13 людей.

"По лінії Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими було обговорено це питання з представниками держави-агресора, уповноважених з питань обміну. На сьогодні представники міноборони РФ не підтверджують передачу громадян України й реалізацією цього проекту, про який повідомляють і медіа, і посадові особи Угорщини", - пояснив Юсов.

За його словами, окремим варіантом може бути, що така передача відбулася неофіційними, альтернативними каналами за участі РПЦ через якийсь їхній умовний обмінний фонд.

"Безумовно, це буде розглядатися як цілеспрямована інформаційно-психологічною операцією з боку держави-агресора і РПЦ з порушенням і Женевських конвенцій, і міжнародного гуманітарного права. На жаль, у цьому використовуються деякі міжнародні організації та представники", - сказав Юсов.

Він уточнив, що зараз у Координаційного штабу немає жодного підтвердження щодо того, яка кількість людей була передана, хто саме, чи були вони передані взагалі і яка їхня доля зараз. Ці обставини зараз з'ясовуються.

"Але у Головного управління розвідки була інформації про підготовку провокативної інформаційно-психологічної операції з використанням теми українських полонених. Для Координаційного штабу пріоритетним завданням є захист і збереження життя наших захисників. Якби така ініціатива реалізовувалася в межах міжнародного гуманітарного права, Україна б не заперечувала проти порятунку з російського полону українських захисників", - зазначив представник ГУР.

РПЦ передала українських полонених Угорщині

Раніше проінформовані джерела РБК-Україна повідомляли, що РПЦ планує передати частину українських полонених Угорщині й це рішення не було узгоджене з Україною.

За словами одного зі співрозмовників, РПЦ та її патріарх Кирило (Гундяєв) збирається передати Угорщині щонайменше 11 українських військовополонених. А одним з посередників має виступити благодійна організація Мальтійська служба допомоги Суверенного Ордену Госпітальєрів.

Таким чином РПЦ хоче повернути втрачену легітимність російської церкви, щодо якої введено широкі міжнародні санкції, а також делегітимізувати сам процесу обміну військовополоненими.

Пізніше в Угорщині підтвердили передачу їм українських полонених з Росії.

Також ми повідомляли, що в Угорщині готується пресконференція з українськими військовополоненими. На ній вони повинні розкритикувати Україну та подякувати РПЦ, яка нібито допомогла передати їх угорській стороні.

За словами представника ГУР МО Андрія Юсова, Київ не має офіційного підтвердження щодо передачі військовополонених Угорщині. Водночас МЗС України зв'язалось з угорськими колегами щодо цього питання.