Передала ли Россия украинских пленных Венгрии: что говорят в ГУР

Он рассказал, что у Координационного штаба по обращению с военнопленными есть предварительный перечень пленных, которых спрашивала венгерская сторона в Российской Федерации. Речь идет о 13 людях.

"По линии Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными был обсужден этот вопрос с представителями государства-агрессора, уполномоченных по вопросам обмена. На сегодняшний день представители минобороны РФ не подтверждают передачу граждан Украины и реализацией этого проекта, о котором сообщают и медиа, и должностные лица Венгрии ", - объяснил Юсов.

По его словам, отдельным вариантом может быть, что такая передача состоялась неофициальными, альтернативными каналами при участии РПЦ через их условный обменный фонд.

"Безусловно, это будет рассматриваться как целенаправленная информационно-психологическая операция со стороны государства-агрессора и РПЦ с нарушением и Женевских конвенций, и международного гуманитарного права. К сожалению, в этом используются некоторые международные организации и представители", - сказал Юсов.

Он уточнил, что сейчас у Координационного штаба нет никакого подтверждения относительно того, какое количество людей было передано, кто именно, были ли они переданы вообще и какова их судьба сейчас. Эти обстоятельства сейчас выясняются.

"Но у Главного управления разведки была информация о подготовке провокативной информационно-психологической операции с использованием темы украинских пленных. Для Координационного штаба приоритетной задачей является защита и сохранение жизни наших защитников. Если бы такая инициатива реализовывалась в рамках международного гуманитарного права, Украина бы не возражала против спасения из российского плена украинских защитников", - отметил представитель ГУР.

РПЦ передала украинских пленных Венгрии

Ранее информированные источники РБК-Украина сообщали, что РПЦ планирует передать часть украинских пленных Венгрии и это решение не было согласовано с Украиной.

По словам одного из собеседников, РПЦ и ее патриарх Кирилл (Гундяев) намерен передать Венгрии по меньшей мере 11 украинских военнопленных. А одним из посредников должна выступить благотворительная организация Мальтийской службы помощи Суверенного Ордена Госпитальеров.

Таким образом, РПЦ хочет вернуть утраченную легитимность российской церкви, в отношении которой введены широкие международные санкции, а также делегитимизировать сам процесс обмена военнопленными.

Позже в Венгрии подтвердили передачу им украинских пленных из России.

Также мы сообщали, что в Венгрии готовится пресс-конференция с украинскими военнопленными. На ней они должны подвергнуть критике Украину и поблагодарить РПЦ, которая якобы помогла передать их венгерской стороне.

По словам представителя ГУР МО Андрея Юсова, у Киева нет официального подтверждения относительно передачи военнопленных Венгрии. В то же время МИД Украины связалось с венгерскими коллегами по этому вопросу.