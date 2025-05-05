Чи отримає Україна Taurus? Посол Мельник про перший тест для нового канцлера Мерца

Постачання ракет Taurus стане першим випробуванням для канцлера Фрідріха Мерца. Від цього рішення залежить лідерство Німеччини у вільному світі.
Про це розповів посол України в Бразилії Андрій Мельник в інтерв'ю РБК-Україна.
Питання постачання Україні крилатих ракет Taurus стане першим випробуванням для нової коаліції у Німеччині.
Мельник нагадав, що саме два роки тому вперше публічно закликав Берлін передати ці ракети Києву. Втім, досі уряд Німеччини, зокрема соціал-демократи, відкладав це рішення, побоюючись ескалації з боку Росії.
"Фактично саме соціал-демократи саботують це рішення", - заявив Мельник.
За його словами, саме вони за час правління канцлера Шольца створили атмосферу страху навколо передачі Taurus, через що нині більшість німців виступає проти.
"Якщо ж це станеться, можна буде забути про всі надії на те, що Мерц дійсно здатний стати лідером Європи і всього вільного західного світу. Це буде справжній провал", - резюмував Мельник.
Водночас лідер ХДС Фрідріх Мерц, який переміг на виборах, під час кампанії прямо підтримував надання Україні далекобійної зброї
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявляв, що готовий схвалити передачу Україні крилатих ракет великої дальності Taurus.
У тому ж числі Мерц не лише заявив про готовність поставити вищезгадані ракети, але й припустив, що Україна може застосувати їх для ударів по "Кримському мосту".
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