Питання постачання Україні крилатих ракет Taurus стане першим випробуванням для нової коаліції у Німеччині.

Мельник нагадав, що саме два роки тому вперше публічно закликав Берлін передати ці ракети Києву. Втім, досі уряд Німеччини, зокрема соціал-демократи, відкладав це рішення, побоюючись ескалації з боку Росії.

"Фактично саме соціал-демократи саботують це рішення", - заявив Мельник.

За його словами, саме вони за час правління канцлера Шольца створили атмосферу страху навколо передачі Taurus, через що нині більшість німців виступає проти.

"Якщо ж це станеться, можна буде забути про всі надії на те, що Мерц дійсно здатний стати лідером Європи і всього вільного західного світу. Це буде справжній провал", - резюмував Мельник.

Водночас лідер ХДС Фрідріх Мерц, який переміг на виборах, під час кампанії прямо підтримував надання Україні далекобійної зброї