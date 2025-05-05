Получит ли Украина Taurus? Посол Мельник о первом тесте для нового канцлера Мерца

Поставка ракет Taurus станет первым испытанием для канцлера Фридриха Мерца. От этого решения зависит лидерство Германии в свободном мире.
Об этом рассказал посол Украины в Бразилии Андрей Мельник в интервью РБК-Украина.
Вопрос поставки Украине крылатых ракет Taurus станет первым испытанием для новой коалиции в Германии.
Мельник напомнил, что именно два года назад впервые публично призвал Берлин передать эти ракеты Киеву. Впрочем, до сих пор правительство Германии, в частности социал-демократы, откладывало это решение, опасаясь эскалации со стороны России.
"Фактически именно социал-демократы саботируют это решение", - заявил Мельник.
По его словам, именно они за время правления канцлера Шольца создали атмосферу страха вокруг передачи Taurus, из-за чего сейчас большинство немцев выступает против.
"Если же это произойдет, можно будет забыть обо всех надеждах на то, что Мерц действительно способен стать лидером Европы и всего свободного западного мира. Это будет настоящий провал", - резюмировал Мельник.
В то же время лидер ХДС Фридрих Мерц, победивший на выборах, во время кампании прямо поддерживал предоставление Украине дальнобойного оружия
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял, что готов одобрить передачу Украине крылатых ракет большой дальности Taurus.
В том же числе Мерц не только заявил о готовности поставить вышеупомянутые ракеты, но и предположил, что Украина может применить их для ударов по "Крымскому мосту".
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