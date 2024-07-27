Чи отримає Україна перші F-16 у серпні: оцінка експертів

Відомо, що постачання літаків безпосередньо залежить від навчання пілотів та технічного персоналу. З Данії до України повернулася група техніків, яка готова приймати літаки. Незабаром до навчання мають доєднатися ще 50 інженерів.

Раніше партнери заявляли, що F-16 можуть з'явитися в українську небі влітку. Так, на полях саміт НАТО держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив, що процес передачі F-16 із Данії та Нідерландів стартував. У спільній заяві союзники підтвердили, що винищувачі з’являться в українському повітряному просторі влітку.

Крім того, нещодавно президент України Володимир Зеленський заінтригував заявою щодо постачання F-16. Він зазначив, що уряд Польщі схвалив рішення, щоб прискорити процес. Найімовірніше, мова йде про логістику та транспортування з країн НАТО.

Провідний науковий співробітник НАУ Валерій Романенко вважає, що питання постачання літаків багатопланове, а ситуація залежить не лише від партнерів.

"Багато чого залежить від нас - коли ми будемо готові прийняти літаки, обслуговувати їх та забезпечити безпеку", - пояснив експерт.

На думку колишнього інженера з випробувань "Конструкторського бюро Антонов" Костянтина Криволапа, у питанні термінів передачі F-16 потрібно відштовхуватися від даних про підготовку пілотів. За повідомленнями, у серпні вісім українців завершать навчання у Данії, а у вересні ще 12 осіб - на американській базі в Аризоні.

"Як я розумію, передача літаків це один процес, а початок застосування - зовсім інший. На мій погляд, якщо пілоти завершують підготовку в серпні та вересні, то нереально чекати появи F-16 раніше жовтня. Тому що літаки "поїдуть", коли запрацює все разом: і пілоти, і технарі, і інфраструктура, і злагодженість з іншими військами. Не думаю, що ми побачимо їх у справі до жовтня-листопада", - розповів він у розмові з виданням.