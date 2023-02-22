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Чи отримає Україна гарантії безпеки: що кажуть у Зеленського

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Київ, Середа 22 лютого 2023 19:48
Чи отримає Україна гарантії безпеки: що кажуть у Зеленського Фото: Андрій Єрмак, керівник ОП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський, Мілан Лєліч

Україна зараз має дуже гарні перспективи отримати гарантії безпеки, поки вона не стала членом Північноатлантичного альянсу.

Про це на зустрічі з журналістами заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, передає кореспондент РБК-Україна.

"Я вважаю, що у нас є дуже хороші перспективи на шляху до НАТО отримати конкретний працюючий документ з нашими гарантіями безпеки. Для України найголовніше - гарантії безпеки і членство в НАТО", - підкреслив чиновник.

Також Єрмак окремо зазначив, що Велика Британія готова надати Україні гарантії безпеки.

Нагадаємо, раніше прем'єр Британії Ріші Сунак заявляв, що він очікує завершення роботи над гарантіями безпеки для України вже до липня 2023 року.

Також ми писали, що, за словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, в Альянсі мають реалізувати для України гарантії безпеки, але після закінчення війни.

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