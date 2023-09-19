Чи отримає Україна ATACMS після поїздки Зеленського до США: думка експерта

Остаточне рішення американського лідера Джо Байдена щодо передачі далекобійних ракет ATACMS для України може відтягуватися до його зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Зеленський знову в США. Чого чекати від поїздки та чи повернеться він з ATACMS".

На думку українського політолога Володимира Фесенка, існує дві можливі версії щодо рішення про далекобійні ракети ATACMS для України.

"Перша - його просто відкладають під візит, щоб оголосити про це під зустріч Байдена з Зеленським. Це найбільш вірогідна версія. Або ж Байден ще коливається і вже після зустрічі рішення буде ухвалено", - сказав він в коментарі виданню.

Втім, експерт акцентує, сценарій того, що Зеленський повернеться з позитивним рішенням щодо ATACMS не є 100-відсотковим.

"Я б не поспішав з остаточними висновками, щоб не наврочити. Тому будемо обережними у прогнозах та оцінках. Вірогідність рішення висока, але не 100-відсоткова", - зазначив Фесенко.

Зеленський у США

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський прибув до Сполучених Штатів з робочим візитом та зараз перебуває із візитом у Нью-Йорку. Ввечері очікується його виступ на Генасамблеї ООН.

Також Зеленський візьме участь у Саміті цілей сталого розвитку та виступить у Раді Безпеки ООН.

Крім того, у Вашингтоні глава держави проведе переговори із американським лідером США Джо Байденом, а також лідерами палат і партій Конгресу тощо.

ATACMS для України

Додамо, що Україна ще з осені минулого року закликає США передати українським силам далекобійні ракети ATACMS.

При цьому останнім часом в ЗМІ все частіше з'являються повідомлення про те, що питання надання Україні ATACMS нібито зійшло з мертвої точки, а 16 вересня сенатори-республіканці у листі до американського лідера закликали Байдена негайно передати Україні далекобійні ракети.

При цьому в Білому домі обережні із заявами. Там стверджують, що ще тривають дискусії щодо того, чи відправляти Україні ракети великої дальності. Тож поки рішення ще не прийнято.

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