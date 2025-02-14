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Чи отримає податкова безконтрольний доступ до банківської таємниці: позиція НБУ

Україна, П'ятниця 14 лютого 2025 09:26
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Чи отримає податкова безконтрольний доступ до банківської таємниці: позиція НБУ Фото: голова НБУ Андрій Пишний (facebook.comNationalBankOfUkraine)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України не погодиться з позасудовим доступом будь-якого державного органу до банківської таємниці українців.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю виданню Forbes Ukraine.

Пишний наголосив, що банківська таємниця – один із фундаментальних інститутів довіри до банків і фінансової системи.

"НБУ готовий обговорювати процедуру, регламенти, але не може погодитися з безконтрольним та необмеженим позасудовим доступом до банківської таємниці для будь-якого органу", - сказав він.

Голова НБУ зазначив, що в ЄС, куди прагне вступити Україна, є власні правила боротьби з ухиленням від сплати податків, але жодне з них не дає необмеженого доступу до банківської таємниці.

"Тому не можна сказати, що банківські дані в Україні будуть розкриті в неконтрольованому і нерегламентованому обсязі", - додав він.

Нагадаємо, міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що "банківська таємниця захищає злодіїв і злочинців". За його словами, "не треба боятися розкривати банківську таємницю, яка, як ми вважаємо, від чогось нас захищає". Міністр переконаний, що банківська таємниця буде скасована в рамках євроінтеграції.

Відзначимо, що питання про розкриття банківської таємниці активно обговорюється в контексті виплати "тисячі Зеленського" та Національного кешбеку. У Мінекономіки навіть вимагають у банків зменшити обсяг розкриття інформації.

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