Чи отримає податкова безконтрольний доступ до банківської таємниці: позиція НБУ

Національний банк України не погодиться з позасудовим доступом будь-якого державного органу до банківської таємниці українців.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю виданню Forbes Ukraine .

Пишний наголосив, що банківська таємниця – один із фундаментальних інститутів довіри до банків і фінансової системи.

"НБУ готовий обговорювати процедуру, регламенти, але не може погодитися з безконтрольним та необмеженим позасудовим доступом до банківської таємниці для будь-якого органу", - сказав він.

Голова НБУ зазначив, що в ЄС, куди прагне вступити Україна, є власні правила боротьби з ухиленням від сплати податків, але жодне з них не дає необмеженого доступу до банківської таємниці.

"Тому не можна сказати, що банківські дані в Україні будуть розкриті в неконтрольованому і нерегламентованому обсязі", - додав він.