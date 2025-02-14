Получит ли налоговая бесконтрольный доступ к банковской тайне: позиция НБУ
Национальный банк Украины не согласится с внесудебным доступом любого государственного органа к банковской тайне украинцев.
Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью изданию Forbes Ukraine.
Пышный подчеркнул, что банковская тайна - один из фундаментальных институтов доверия к банкам и финансовой системе.
"НБУ готов обсуждать процедуру, регламенты, но не может согласиться с бесконтрольным и неограниченным внесудебным доступом к банковской тайне для любого органа", - сказал он.
Глава НБУ отметил, что в ЕС, куда стремится вступить Украина, есть собственные правила борьбы с уклонением от уплаты налогов, но ни одно из них не дает неограниченного доступа к банковской тайне.
"Поэтому нельзя сказать, что банковские данные в Украине будут раскрыты в неконтролируемом и нерегламентированном объеме", - добавил он.
Напомним, министр финансов Сергей Марченко заявил, что "банковская тайна защищает воров и преступников". По его словам, "не надо бояться раскрывать банковскую тайну, которая, как мы считаем, от чего-то нас защищает". Министр убежден, что банковская тайна будет отменена в рамках евроинтеграции.
Отметим, что вопрос о раскрытии банковской тайны активно обсуждается в контексте выплаты "тысячи Зеленского" и Национального кэшбэка. В Минэкономики даже требуют у банков уменьшить объем раскрытия информации.