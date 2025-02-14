Получит ли налоговая бесконтрольный доступ к банковской тайне: позиция НБУ

Национальный банк Украины не согласится с внесудебным доступом любого государственного органа к банковской тайне украинцев.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью изданию Forbes Ukraine .

Пышный подчеркнул, что банковская тайна - один из фундаментальных институтов доверия к банкам и финансовой системе.

"НБУ готов обсуждать процедуру, регламенты, но не может согласиться с бесконтрольным и неограниченным внесудебным доступом к банковской тайне для любого органа", - сказал он.

Глава НБУ отметил, что в ЕС, куда стремится вступить Украина, есть собственные правила борьбы с уклонением от уплаты налогов, но ни одно из них не дает неограниченного доступа к банковской тайне.

"Поэтому нельзя сказать, что банковские данные в Украине будут раскрыты в неконтролируемом и нерегламентированном объеме", - добавил он.