Чи оштрафують жінок-медиків за неоновлення даних у ТЦК: відповідь юриста

Жінки-медики по закону України вважаються військовозобов'язаними, тому також повинні були оновити свої дані у ТЦК до 16 липня.
РБК-Україна розпитало юриста Дмитра Франчука про те, чи оштрафують жінок-медиків за неоновлення даних.
"Жінки-медики, які не оновили свої дані у ТЦК, можуть бути оштрафовані, адже вони також підлягають військовому обліку", - каже юрист.
Згідно з законодавством України, жінки, які мають певні медичні спеціальності, зобов'язані стати на військовий облік до 45 років. Неоновлення даних у ТЦК є порушенням правил військового обліку, за яке передбачено штраф у розмірі від 17 000 до 25 500 грн.
"Однак, поки в Україні не було прецедентів притягнення до відповідальності жінок-медиків за неоновлення даних", - наголошує Франчук.
Жінкам-медикам рекомендується:
Жінки-медики, так само і військовозобов'язані чоловіки, можуть отримати відстрочку від мобілізації. Підставою для неї може слугувати виховання трьох неповнолітніх дітей, або дитини з інвалідністю, або стан здоров'я, який не дозволяє служити в армії. Для відстрочки треба надати ТЦК усі необхідні документи.
Додамо також, що на облік мають стати жінки медики усіх спеціальностей, зокрема вузькопрофільні лікарі, стоматологи, медсестри, фармацевти, провізори, медичні наукові співробітники, фізіотерапевти, медичні асистенти, масажисти, а також оператори медичного устаткування і робітники, що обслуговують устаткування з виробництва фармацевтичних продуктів та косметичних засобів.
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