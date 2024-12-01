Чи дадуть відстрочку, якщо вже є штраф від ТЦК: пояснення юристів

Чи оформлять відстрочку при наявності штрафу від ТЦК

Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації затверджений постановою Кабміну №560. Він регламентує питання оформлення відстрочки, каже в коментарі РБК-Україна партнерка Attorneys at Law "Leshchenko, Doroshenko & Рartners" Лідія Карплюк.

За її словами, цей порядок не містить норм, які би ставили результати розгляду відповідного пакету документів особи в залежність від сплати чи не сплати штрафу.

Комісія вивчає отримані заяву та підтвердні документи, оцінює законність підстав для надання відстрочки, за потреби готує запити до відповідних органів державної влади для отримання інформації, що підтверджує право заявника на відстрочку, або використовує інформацію з публічних електронних реєстрів (п. 60 Порядку № 560), пояснює фахівець.

"Тобто перевіряються документи, які підтверджують право на відстрочку, а не наявність заборгованостей щодо сплати штрафів за адміністративні правопорушення", – каже вона.

Якщо людина звертається до ТЦК для оформлення відстрочки або бронювання, але раніше не з’явилася за повісткою, яка надійшла поштою, це не є автоматичною підставою для відмови у відстрочці або броні, погоджується і радник юридичної фірми Gracers Сергій Савинський.

"Сплата штрафу за порушення правил військового обліку, як правило, усуває юридичну перепону для подальшого оформлення. Проте, на практиці можливі труднощі. ТЦК може затягувати процес або вимагати додаткових документів", – зазначає він.

Формально, якщо всі підстави для відстрочки є та всі необхідні документи подані, ТЦК зобов'язане оформити відстрочку, навіть якщо ви раніше не виконали вимоги щодо явки.

"Це важливо, щоб громадяни знали свої права і могли звертатися за правовою підтримкою для захисту своїх інтересів", – підкреслює Сергій Савинський.