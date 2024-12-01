Дадут ли отсрочку, если уже есть штраф от ТЦК: объяснение юристов

Оформят ли отсрочку при наличии штрафа от ТЦК

Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации утвержден постановлением Кабмина №560. Он регламентирует вопрос оформления отсрочки, говорит в комментарии РБК-Украина партнер Attorneys at Law "Leshchenko, Doroshenko & Рartners" Лидия Карплюк.

По ее словам, этот порядок не содержит норм, которые ставили бы результаты рассмотрения соответствующего пакета документов лица в зависимости от уплаты или не уплаты штрафа.

Комиссия изучает полученные заявления и подтверждающие документы, оценивает законность оснований для предоставления отсрочки, при необходимости готовит запросы в соответствующие органы государственной власти для получения информации, подтверждающей право заявителя на отсрочку, или использует информацию из публичных электронных реестров (п. 60 Порядка № 560), объясняет специалист.

"То есть проверяются документы, подтверждающие право на отсрочку, а не наличие задолженностей по уплате штрафов за административные правонарушения", – говорит она.

Если человек обращается в ТЦК для оформления отсрочки или бронирования, но ранее не появился по поступившей по почте повестке, это не является автоматическим основанием для отказа в отсрочке или брони, соглашается и советник юридической фирмы Gracers Сергей Савинский.

"Уплата штрафа за нарушение правил военного учета, как правило, устраняет юридическое препятствие для дальнейшего оформления. Однако на практике возможны трудности. ТЦК может затягивать процесс или требовать дополнительных документов", – отмечает он.

Формально, если все основания для отсрочки есть и все необходимые документы поданы, ТЦК обязано оформить отсрочку, даже если вы ранее не выполнили требования по явке.

"Важно, чтобы граждане знали свои права и могли обращаться за правовой поддержкой для защиты своих интересов", – подчеркивает Сергей Савинский.