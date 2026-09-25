Чи очолить Ковальський Офіс генпрокурора: відповідь Зеленського

Виконуючим обов'язки генерального прокурора є Антон Ковальський, при цьому спілкування щодо кандидатів на посаду генпрокурора ще не було.

Як повідомляє РБК-Україна , про це президент Володимир Зеленський заявив журналістам.

Глава держави відповів на питання про те, чи планує подавати Ковальського на посаду генпрокурора.

"Антон Ковальський є виконуючим обов'язки генпрокурора. Щодо кандидатів на посаду - я ще жодної зустрічі, жодного спілкування не проводив", - сказав президент.

Нагадаємо, 17 вересня Володимир Зеленський поклав виконання обов'язків Генерального прокурора на керівника Хмельницької облпрокуратури Антона Ковальського.

Крім того, Ковальський заявив, що зміна керівництва не зупиняє роботу Офісу генпрокурора та регіональних прокуратур, не впливає на виконання їх функцій і не може бути виправданням для пауз у роботі.