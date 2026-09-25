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Чи очолить Ковальський Офіс генпрокурора: відповідь Зеленського

12:04 25.09.2026 Пт
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Чи очолить Ковальський Офіс генпрокурора: відповідь Зеленського Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com_zelenskyy.official)
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Виконуючим обов'язки генерального прокурора є Антон Ковальський, при цьому спілкування щодо кандидатів на посаду генпрокурора ще не було.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент Володимир Зеленський заявив журналістам.

Глава держави відповів на питання про те, чи планує подавати Ковальського на посаду генпрокурора.

"Антон Ковальський є виконуючим обов'язки генпрокурора. Щодо кандидатів на посаду - я ще жодної зустрічі, жодного спілкування не проводив", - сказав президент.

Нагадаємо, 17 вересня Володимир Зеленський поклав виконання обов'язків Генерального прокурора на керівника Хмельницької облпрокуратури Антона Ковальського.

Крім того, Ковальський заявив, що зміна керівництва не зупиняє роботу Офісу генпрокурора та регіональних прокуратур, не впливає на виконання їх функцій і не може бути виправданням для пауз у роботі.

Зазначимо, призначення Ковальського відбулося після відставки Руслана Кравченка - його звільнення було затверджено указом Зеленського 15 вересня.

Рішенню передував скандал навколо розслідування НАБУ та САП "Карфаген", після якого Кравченко спочатку подав у відставку, а потім заявив про підозру директору НАБУ Семену Кривоносу.

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