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Чи очікувати в Україні спеки найближчим часом: прогноз Укргідрометцентру

Фото: спеки поки що не буде (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Наприкінці поточного тижня денна температура в Україні підвищиться максимум до 20 градусів тепла, а за умов хмарності - до 15-18 градусів.

Про це в коментарі РБК-Україна сказала заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня.

"Поки спеки не видно", - сказала вона.

За її словами, зазвичай у другій половині травня температура вище 20 градусів - це норма. Попередні розрахунки по Києву до 23 травня дають температуру до 22 градусів тепла. "Якщо захмарюватиме та дощ, то це 15-18 градусів", - повідомила Голеня.

Синоптик повідомила, що найближчим часом дощі очікуються на півдні та сході України, а після 15 травня знову з заходу будуть поширюватися атмосферні фронти на всю країну, які принесуть опади.

Голеня розповіла, що в цілому в травні очікується температура близька до норми завдяки тому, що перша половина місяця була прохолодною.

Нагадаємо, значне похолодання та нічні заморозки в Україні були спричиненні надходженням арктичного повітря з півночі Європи. До кінця тижня температура підвищиться.

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