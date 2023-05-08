Чи очікувати в Україні спеки найближчим часом: прогноз Укргідрометцентру

"Поки спеки не видно", - сказала вона.

За її словами, зазвичай у другій половині травня температура вище 20 градусів - це норма. Попередні розрахунки по Києву до 23 травня дають температуру до 22 градусів тепла. "Якщо захмарюватиме та дощ, то це 15-18 градусів", - повідомила Голеня.

Синоптик повідомила, що найближчим часом дощі очікуються на півдні та сході України, а після 15 травня знову з заходу будуть поширюватися атмосферні фронти на всю країну, які принесуть опади.

Голеня розповіла, що в цілому в травні очікується температура близька до норми завдяки тому, що перша половина місяця була прохолодною.