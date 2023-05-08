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Ожидать ли в Украине жару в ближайшее время: прогноз Укргидрометцентра

Фото: жары пока не будет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В конце текущей недели дневная температура в Украине повысится максимум до 20 градусов тепла, а при облачности - до 15-18 градусов.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

"Пока жары не видны", - сказала она.

По ее словам, обычно во второй половине мая температура выше 20 градусов - это норма. Предварительные расчеты по Киеву до 23 мая дают температуру до 22 градусов тепла. "Если будет облачно и дождь, то это 15-18 градусов", - сообщила Голеня.

Синоптик сообщила, что в ближайшее время дожди ожидаются на юге и востоке Украины, а после 15 мая снова с запада будут распространяться атмосферные фронты, которые принесут осадки.

Голень рассказала, что в целом в мае ожидается температура близкая к норме благодаря тому, что первая половина месяца была прохладной.

Напомним, значительное похолодание и ночные заморозки в Украине были вызваны поступлением арктического воздуха с севера Европы. К концу недели температура повысится.

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