Чи очікувати спільної заяви США та України за підсумками переговорів: відповідь ОП

Питання спільної заяви може вирішуватись в останній момент переговорів, у зв'язку з чим не варто очікувати її після кожної зустрічі американської та української сторін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника глави Офісу президента (ОП) Сергія Лещенка в ефірі телемарафону.

"Перше - не варто очікувати після кожних зустрічей спільних заяв. Тому що це, по-перше, дипломатія, вона завжди займає більше часу. По-друге, це технічний рівень, тому політичні заяви лунають зазвичай, коли зустрічаються політики. Тому чи буде спільна заява або ні - це може бути в останній момент (вирішено, - ред.). Якщо буде про що сказати", - пояснив Лещекно.

Лещенко розповів, що заступник голови ОП Павло Паліса наразі перебуває в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, для ще однієї зустрічі з американською делегацією після її переговорів з російською стороною. За його словами, те, що обговорювали Сполучені Штати Америки (США) та Росія потребує зворотного зв'язку з боку української делегації.

Про що говорили під час зустрічі

"Перший день, який був напередодні, він стосувався безпеки судноплавства в Чорному морі і інфраструктури. Мова йде про порти, в тому числі херсонський, який раніше не лунав в комунікаційних рамках, але це так само порт, який потребує безпеки", - розповів він.

Радник глави ОП додав, що також обговорювалась безпека Чорноморського порту, трьох великих одеських портів й менших. Україна, яка домінує сьогодні в Чорному морі завдяки дронам, теж візьме не себе зобов'язання, якщо Росія проявить "добру волю" до миру.

"Що стосується інших об'єктів, інфраструктура теж є предметом переговорів. І, звичайно, кожна зустріч починається і закінчується з питання повернення українських дітей", - додав посадовець.

Відповідаючи на питання про те, чи порушувала американська та російська сторони питання обміну й повернення українських дітей, Лещенко відповів, що Київ наразі не має зворотного зв'язку.

"Ви бачите, що станом на тепер спільної узгодженої заяви між США та РФ після їхніх, як вони кажуть 12-годинних переговорів, немає. Я думаю, що частина переговорів - це були дзвінки в Москву з воплями та криками. Але подивимося, що буде в підсумку. Бо поки такої заяви немає, ми не можемо аналізувати це", - пояснив він.

Переговори у Саудівській Аравії

23 березня відбулась зустріч американської та української делегацій. Наступного ж дня, 24 числа, Штати зустрілись з російською стороною.

Зустріч української та американської делегації стартували близько о 18:00 за київським часом і тривали майже п'ять годин. Як розповідав голова Міністерства оборони Рустем Умєров, на столі були пропозиції щодо безпеки енергооб'єктів й інгфраструктури.

Детальніше про те, що відомо про переговори Ер-Ріяді - у матеріалі РБК- Україна "Зустріч у Саудівській Аравії. Що відомо про переговори США з Україною та РФ".