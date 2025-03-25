Ожидать ли совместного заявления США и Украины по итогам переговоров: ответ ОП

Вопрос совместного заявления может решаться в последний момент переговоров, в связи с чем не стоит ожидать его после каждой встречи американской и украинской сторон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента (ОП) Сергея Лещенко в эфире телемарафона.

"Первое - не стоит ожидать после каждых встреч совместных заявлений. Потому что это, во-первых, дипломатия, она всегда занимает больше времени. Во-вторых, это технический уровень, поэтому политические заявления звучат обычно, когда встречаются политики. Поэтому будет ли совместное заявление или нет - это может быть в последний момент (решено, - ред.). Если будет о чем сказать", - пояснил Лещекно.

Лещенко рассказал, что заместитель главы ОП Павел Палиса сейчас находится в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, для еще одной встречи с американской делегацией после ее переговоров с российской стороной. По его словам, то, что обсуждали Соединенные Штаты Америки (США) и Россия требует обратной связи со стороны украинской делегации.

О чем говорили во время встречи

"Первый день, который был накануне, он касался безопасности судоходства в Черном море и инфраструктуры. Речь идет о портах, в том числе херсонский, который ранее не звучал в коммуникационных рамках, но это так же порт, который нуждается в безопасности", - рассказал он.

Советник главы ОП добавил, что также обсуждалась безопасность Черноморского порта, трех крупных одесских портов и меньших. Украина, которая доминирует сегодня в Черном море благодаря дронам, тоже возьмет не себя обязательства, если Россия проявит "добрую волю" к миру.

"Что касается других объектов, инфраструктура тоже является предметом переговоров. И, конечно, каждая встреча начинается и заканчивается с вопроса возвращения украинских детей", - добавил чиновник.

Отвечая на вопрос о том, поднимала ли американская и российская стороны вопрос обмена и возвращения украинских детей, Лещенко ответил, что Киев пока не имеет обратной связи.

"Вы видите, что по состоянию на сейчас совместного согласованного заявления между США и РФ после их, как они говорят 12-часовых переговоров, нет. Я думаю, что часть переговоров - это были звонки в Москву с воплями и криками. Но посмотрим, что будет в итоге. Потому что пока такого заявления нет, мы не можем анализировать это", - пояснил он.

Переговоры в Саудовской Аравии

23 марта состоялась встреча американской и украинской делегаций. На следующий же день, 24 числа, Штаты встретились с российской стороной.

Встреча украинской и американской делегации стартовали около 18:00 по киевскому времени и продолжались почти пять часов. Как рассказывал глава Министерства обороны Рустем Умеров, на столе были предложения по безопасности энергообъектов и инфраструктуры.

Подробнее о том, что известно о переговорах в Эр-Рияде - в материале РБК-Украина "Встреча в Саудовской Аравии. Что известно о переговорах США с Украиной и РФ".