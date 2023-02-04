Чи очікувати на ранню весну: прогноз Укргідрометцентру

За її словами, офіційні прогнози щодо весни з’являться за тиждень-два.

"Але можу особисто сказати, що лютий доволі інтенсивний, температура знижується, морози повертаються, тому очікувати на ранню весну зараз не варто", - сказала синоптик.

Птуха повідомила, що вже цього тижня час від часу по території України спостерігалися невеликі опади - мокрий сніг у поєднанні з дощем. В нічні години практично по всій території України була мінусова температура, але денні години місцями зберігалася плюсова температура.

"Починаючи з цих вихідних температура по всій Україні буде знижуватися і знову набувати морозних значень: морози будуть як вночі, так і в денні години. Вже 5-6 лютого розпочинається зниження температури: 5-10 градусів морозу в нічні години та 0-6 морозу в денні", - сказала вона.