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Ожидать ли ранней весны: прогноз Укргидрометцентра

Фото: погода в Украине будет морозной в ближайшую неделю (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В ближайшие дни в Украине установится морозная погода. Ожидать ранней весной пока не стоит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Укргидрометцентра Наталью Птуху.

По ее словам, официальные прогнозы по весне появятся через неделю-две.

"Но могу лично сказать, что февраль достаточно интенсивный, температура снижается, морозы возвращаются, поэтому ожидать ранней весной сейчас не стоит", - сказала синоптик.

Птуха сообщила, что уже на этой неделе время от времени по территории Украины наблюдались небольшие осадки - мокрый снег в сочетании с дождем. В ночные часы практически по всей территории Украины была минусовая температура, но дневные часы местами сохранялась плюсовая температура.

"Начиная с этих выходных температура по всей Украине будет снижаться и снова приобретать морозные значения: морозы будут как ночью, так и в дневные часы. 5-6 февраля начинается понижение температуры: 5-10 градусов мороза в ночные часы и 0-6 мороза в дневные часы", - сказала она.

Ранее заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня в комментарии РБК-Украина сказала, что холодный воздух с севера принесет в Украину похолодание и ночные морозы до 13 градусов . В то же время, после 12-13 февраля погода может измениться.

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