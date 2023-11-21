Чи очікувати нового стрибка цін на овочі взимку: прогноз Мінагрополітики

Ціни на овочі борщового набору в Україні зростатимуть на декілька відсотків щомісяця. Але рекордних стрибків цін взимку цього року не очікується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

Як зазначив Висоцький, є класичні овочі борщового набору: картопля, морква, буряк, цибуля, капуста.

"Ми впевнені, що пік цін на ці овочі, перш за все на моркву та цибулю, ми вже ми вже перейшли і до цього не повертатися не будемо", - сказав він.

За його словами, високі ціни минулого року були зумовлені тимчасовою втратою частини Херсонської та Запорізької областей, де активно вирощувалися ці овочі, в лютому 2022 року. "Вже не встигли аграрії їх посадити", - розповів чиновник.

"Цього року ситутація зовсім інша. Ми щиро вдячні, що всі підключилися в Центральній Україні, Західній Україні, і споживач бачить це по цінах, відчуває гаманцем, коли ціни на ту ж саму цибулю втричі менші, ніж були на піку", - додав він.

Висоцький вважає, що об’єми виробництва цих овочів свідчать про те, що рекордних цін вже не буде. "Є певна споживча інфляція, пов’язана з тим, що зберігання коштує грошей. Зрозуміло, що трішки, на декілька відсотків вони будуть дорожчати, тому що є витрати на зберігання. Але таких рекордних ажіотажних цін не передбачається. Більше того, фермери демонструють готовність наступного року вирощувати по всій Україні у разі необхідності", - сказав заступник міністра.

Ціни на овочі

За даними Держстату, овочі в Україні у жовтні 2023 року продовжували дешевшати через високий урожай. За даними статистичного відомства у жовтні:

морква подешевшала на 13,9% до 9,5 гривень за кілограм,

буряк - на 10,3% до 9,2 гривень за кілограм,

картопля - на 10,3% до 9,2 гривень за кілограм

капуста - на 6,3% до 8,5 гривень за кілограм.

Раніше в НБУ повідомили, що цінова динаміка останніх місяців зумовлювалася низкою факторів, деякі з яких мають тимчасовий характер. Хороші врожаї та, відповідно, збільшення пропозиції продуктів харчування сприяли суттєвому зниженню продовольчої інфляції. За прогнозом НБУ, надалі вплив цього чинника поступово вичерпуватиметься.