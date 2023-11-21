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Ожидать ли нового скачка цен на овощи зимой: прогноз Минагрополитики

Украина, Вторник 21 ноября 2023 11:03
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Ожидать ли нового скачка цен на овощи зимой: прогноз Минагрополитики Фото: цены на овощи в Украине будут расти несколько процентов ежемесячно (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Цены на овощи борщового набора в Украине будут расти на несколько процентов ежемесячно. Но рекордных скачков цен зимой этого года не ожидается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

Как отметил Высоцкий, есть классические овощи борщового набора: картофель, морковь, свекла, лук, капуста.

"Мы уверены, что пик цен на эти овощи, прежде всего морковь и лук, мы уже мы уже прошли и к этому не возвращаться не будем", - сказал он.

По его словам, высокие цены в прошлом году были обусловлены временной потерей части Херсонской и Запорожской областей, где активно выращивались эти овощи, в феврале 2022 года. "Уже не успели аграрии их посадить", - рассказал чиновник.

"В этом году сита ситуация совсем другая. Мы искренне благодарны, что все подключились в Центральной Украине, Западной Украине, и потребитель видит это по ценам, чувствует кошельком, когда цены на тот же лук втрое меньше, чем были на пике", - добавил он.

Высоцкий считает, что объемы производства этих овощей говорят о том, что рекордных цен уже не будет. "Есть определенная потребительская инфляция, связанная с тем, что хранение стоит денег. Понятно, что немного, на несколько процентов они будут дорожать, потому что есть расходы на хранение. Но таких рекордных ажиотажных цен не предполагается. Более того, фермеры демонстрируют готовность в следующем году выращивать по всей Украине при необходимости", - сказал замминистра.

Цены на овощи

По данным Госстата, овощи в Украине в октябре 2023 года продолжали дешеветь из-за высокого урожая. По данным статистического ведомства в октябре:

  • морковь подешевела на 13,9% до 9,5 гривен за килограмм,
  • свекла - на 10,3% до 9,2 гривен за килограмм,
  • картофель - на 10,3% до 9,2 гривен за килограмм
  • капуста - на 6,3% до 8,5 гривен за килограмм.

Ранее в НБУ сообщили, что ценовая динамика последних месяцев предопределялась рядом факторов, некоторые из которых носят временный характер. Хорошие урожаи и соответственно увеличение предложения продуктов питания способствовали существенному снижению продовольственной инфляции. По прогнозу НБУ, в дальнейшем влияние этого фактора будет постепенно исчерпываться.

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