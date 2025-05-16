Чи обговорювали у Стамбулі можливу зустріч Зеленського і Путіна: відповідь Умєрова

Під час зустрічі у Стамбулі 16 травня делегації України та РФ обговорювали можливу зустріч українського президента Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.

Як повідомляє РБК-Україна , про це міністр оборони України Рустем Умєров розповів в ефірі телемарафону.

Він також додав, що скоро повідомлять про можливі нові переговори.

"(Зустріч Зеленського і Путіна - ред.) обговорювалася теж, працюємо над цим", - сказав Умєров.

Переговори України та РФ у Стамбулі

Нагадаємо, сьогодні, 16 травня, у Стамбулі відбулися переговори українських і російських делегацій у Стамбулі. Це був перший контакт між країнами за три роки повномасштабної війни.

Спочатку у Стамбулі планувалася зустріч президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна, яка мала відбутися 15 травня. Однак Путін не приїхав.

Раніше Зеленський наголошував, що на переговорах Україна націлена на досягнення припинення вогню з Росією щонайменше на 30 днів. Це необхідно, щоб далі обговорювати вже всі інші питання, які стосуються миру.

Як повідомляли ЗМІ, зустріч української та російської делегацій тривала трохи більше ніж годину. Вони не домоглися істотного прогресу в контексті досягнення миру.

Детальніше про те, як проходили переговори в Стамбулі, - в матеріалі РБК-Україна.

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