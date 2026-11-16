Чи не нашкодить експорт озброєння Силам оборони: пояснення експерта

Компанії українського ВПК готуються до експорту своєї продукції. Проте ключовим для них залишається внутрішній ринок.

"Внутрішній ринок - завжди пріоритет №1 для українського виробника. Питання експорту виникає лише тоді, коли зʼявляється надлишок спроможностей, які держава не може викупити, та недозавантажені виробництва", - зазначила Мішкіна.

Вона також підкреслила, що експорт - це, в першу чергу, можливість розвитку та виживання індустрії у довгостроковій перспективі, додаткові кошти для подальших інвестицій у розширення виробничих ліній, відновлення, відбудови після "прильотів".

"Проблема в тому, що зараз регулювання експорту побудоване так, ніби виробника треба стримувати, - замість того, щоб створити умови, за яких він завантажить ці потужності й заробить на нові розробки, які підуть на фронт", - додала виконавча директорка Технологічних Сил України.

Важливо розуміти, що і в Європі, і у США та Британії є інтерес до українських виробів, досвіду застосування, навчання, до роботи нашої закупівельної системи тощо, і цей інтерес важливо вчасно реалізувати.