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Чи не нашкодить експорт озброєння Силам оборони: пояснення експерта

12:10 16.11.2026 Пн
2 хв
aimg Костянтин Широкун
Чи не нашкодить експорт озброєння Силам оборони: пояснення експерта Фото: експерт пояснила, чи не нашкодить експорт озброєння ЗСУ (Getty Images)
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Компанії українського ВПК готуються до експорту своєї продукції. Проте ключовим для них залишається внутрішній ринок.

Про це розповіла виконавча директорка Технологічних Сил України Анастасія Мішкіна у інтерв'ю РБК-Україна.

"Внутрішній ринок - завжди пріоритет №1 для українського виробника. Питання експорту виникає лише тоді, коли зʼявляється надлишок спроможностей, які держава не може викупити, та недозавантажені виробництва", - зазначила Мішкіна.

Вона також підкреслила, що експорт - це, в першу чергу, можливість розвитку та виживання індустрії у довгостроковій перспективі, додаткові кошти для подальших інвестицій у розширення виробничих ліній, відновлення, відбудови після "прильотів".

"Проблема в тому, що зараз регулювання експорту побудоване так, ніби виробника треба стримувати, - замість того, щоб створити умови, за яких він завантажить ці потужності й заробить на нові розробки, які підуть на фронт", - додала виконавча директорка Технологічних Сил України.

Важливо розуміти, що і в Європі, і у США та Британії є інтерес до українських виробів, досвіду застосування, навчання, до роботи нашої закупівельної системи тощо, і цей інтерес важливо вчасно реалізувати.

Раніше повідомлялось, що у липні Міноборони оголосило умови експорту зброї та технологій. Купувати українське озброєння можуть країни-партнери Drone Deal, строк розгляду заявок скоротили з 90 до 30 днів, мінімальна вартість контракту становить 15 млн гривень, а дозвіл можуть не надати, якщо озброєння потрібне армії.

Також ми писали, що першою компанією, яка отримала дозвіл на експорт дронів за цією процедурою, стала F-Drones.

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