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Чи надійшов Patriot з Німеччини до України: що кажуть в Повітряних силах

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Київ, Середа 19 квітня 2023 10:22
Чи надійшов Patriot з Німеччини до України: що кажуть в Повітряних силах Фото: речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (armyinform.com.ua)
Автор: Марія Кучерявець

У Повітряних силах прокоментували повідомлення Німеччини щодо доставки в Україну ЗРК Patriot. Там заявили, що "ще не бачили комплекс", але очікують на нього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

На питання журналістки, чи перебуває в Україні вже зенітно-ракетний комплекс Patriot, він відповів: "Ще не бачив".

"Але чекаємо. Бо чим раніше він стане на бойове чергування, тим буде краще. Ми зможемо реагувати і робити ті речі про які давно говорили", - каже Ігнат.

Він нагадав, що цей комплекс далекобійний і може діставати на відстань до 150 км, а це дозволить відганяти якомога далі російську авіацію від наших кордонів.

"Ну і також комплекс, якщо це варіант Patriot PAC-3, може збивати балістичні цілі. Щоправда, на відстані 40 км, але все ж таки це перші комплекси, які можуть збивати в Україні балістичні ракети як "Іскандер-М" та інші", - зауважив Ігнат.

Передісторія

Нагадаємо, що вчора уряд Німеччини офіційно повідомив, що Берлін вже доставив ЗРК Patriot в Україну разом із ракетами.

Після чого в коментарі РБК-Україна речник Повітряних сил Юрій Ігнат не підтвердив і не заперечив цю інформацію, але зазначив, що це стане знаковою подією.

Що цікаво, в Повітряних силах раніше повідомляли, що Україна отримає зенітно-ракетні комплекси Patriot після Великодня.

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