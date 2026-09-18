Чи можуть зменшити субсидію через "Зимову підтримку": відповідь ПФУ

Багатьох українців, які отримують або планують оформити житлову субсидію, цікавить, чи може одноразова виплата за програмою "Зимова підтримка" вплинути на право на допомогу або її розмір.

Чи врахують "Зимову підтримку" у дохід

Житлова субсидія розраховується з урахуванням середньомісячного сукупного доходу домогосподарства. Водночас не всі виплати включаються до цього показника.

ПФУ повідомив, що одноразова грошова допомога "Зимова підтримка" не враховуватиметься під час обчислення сукупного доходу сім'ї для призначення житлової субсидії. Отже, саме отримання цієї виплати не повинно призвести до втрати права на субсидію або зменшення її розміру.

Таке правило передбачене для "Зимової підтримки" на опалювальний сезон 2026/27 року, умови якої затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2026 року №1084.

Чому виплату не включатимуть до доходу

ПФУ посилається на Порядок обчислення середньомісячного сукупного доходу сім'ї (домогосподарства) для всіх видів державної соціальної допомоги.

Відповідно до цього порядку, до сукупного доходу не враховуються, зокрема, одноразові допомоги та компенсації, отримані протягом одного календарного року. Саме до такої категорії належить "Зимова підтримка".

Тому кошти, отримані за цією програмою, не збільшуватимуть показник доходу домогосподарства, який використовується під час розрахунку житлової субсидії.

Що це означає для отримувачів субсидій

Якщо людина або її родина має право на "Зимову підтримку", отримання цієї одноразової допомоги саме по собі не стане підставою для припинення субсидії.

Також виплата не повинна враховуватися як дохід під час нового розрахунку субсидії. Водночас інші доходи членів домогосподарства, які відповідно до законодавства включаються до сукупного доходу, враховуються за загальними правилами.

Таким чином, "Зимова підтримка" не впливатиме на розрахунок житлової субсидії через збільшення сукупного доходу сім'ї. Це підтвердив Пенсійний фонд України у роз'ясненні від 17 вересня 2026 року.