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Чи можуть жінкам вручати повістки? Що кажуть у військкоматі

Фото: у військкоматі пояснили, чи можуть жінкам вручати повістки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Мобілізація жінок в Україні не проводиться. Але громадянок можуть призвати на військову службу чи залучити до виконання певних робіт у воєнний час.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Полтавського обласного ТЦК та СП майора Романа Істоміна в інтерв'ю Telegraf.

Він наголосив, що наразі жінок примусово не призивають в армію. Але натякнув, що військовозобов'язані жінки все ж можуть отримати повістку та в теорії бути призваними до війська.

"Вони (жінки, - ред.), безумовно, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час, або ж піти на службу добровільно, підписавши контракт", - зазначив Істомін.

За його словами, більшість жінок в Україні, які перебувають на військовому обліку, мають право на відстрочку або звільнення. Зокрема, якщо жінка виховує сама неповнолітню дитину чи дитину з інвалідністю, або є багатодітною мамою.

Також, якщо подружжя виховує дитину, то призвати можуть лише одного з батьків. Але у разі, якщо дитина доросла, то мобілізувати можуть всіх трьох членів сім'ї.

"Та це в теорії. Адже у більшості своїй жінки не є військовозобов’язаними, батько дорослого сина може мати букет хвороб або й інвалідність, а син його доглядати. Тобто, все дуже індивідуально, життєвих варіацій багато", - наголосив речник військкомату.

Військовий облік жінок в Україні

З 1 жовтня всі жінки-медики в Україні повинні стати на військовий облік. Йдеться про лікарів, медсестер, стоматологів, акушерок, фармацевтів віком від 18 до 60 років. Спеціальність враховується як за дипломом, так і за місцем роботи.

Проте військові наголошують, що військовий облік не означає призов до армії. Наразі в Україні не мобілізують жінок. Вони можуть приєднатися до армії за власним бажанням. 

Більше про військовий облік жінок та чи буде обмежений виїзд за кордон - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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