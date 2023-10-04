Могут ли женщинам вручать повестки? Что говорят в военкомате

Он подчеркнул, что сейчас женщин принудительно не призывают в армию. Но намекнул, что военнообязанные женщины все же могут получить повестку и в теории быть призванными в армию.

"Они (женщины, - ред.), безусловно, могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время, или же пойти на службу добровольно, подписав контракт", - отметил Истомин.

По его словам, большинство женщин в Украине, состоящих на военном учете, имеют право на отсрочку или увольнение. В частности, если женщина воспитывает сама несовершеннолетнего ребенка или ребенка с инвалидностью, или является многодетной мамой.

Также, если супруги воспитывают ребенка, то призвать могут только одного из родителей. Но если ребенок взрослый, то мобилизовать могут всех трех членов семьи.

"Но это в теории. Ведь в большинстве своем женщины не военнообязанные, отец взрослого сына может иметь букет болезней или инвалидность, а сын за ним ухаживать. То есть, все очень индивидуально, жизненных вариаций много", - подчеркнул спикер военкомата.

Военный учет женщин в Украине

С 1 октября все женщины-медики в Украине должны встать на военный учет. Речь идет о врачах, медсестрах, стоматологах, акушерках, фармацевтах в возрасте от 18 до 60 лет. Специальность учитывается как по диплому, так и по месту работы.

Однако военные подчеркивают, что военный учет не означает призыв в армию. Пока в Украине не мобилизуют женщин. Они могут присоединиться к армии по собственному желанию.

Больше о военном учете женщин и будет ли ограничен выезд за границу - читайте в материале РБК-Украина.