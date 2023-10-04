RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Могут ли женщинам вручать повестки? Что говорят в военкомате

Фото: в военкомате объяснили, могут ли женщинам вручать повестки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Мобилизация женщин в Украине не проводится. Но гражданок могут призвать на военную службу или привлечь к выполнению определенных работ в военное время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Полтавского областного ТЦК и СП майора Романа Истомина в интервью Telegraf.

Он подчеркнул, что сейчас женщин принудительно не призывают в армию. Но намекнул, что военнообязанные женщины все же могут получить повестку и в теории быть призванными в армию.

"Они (женщины, - ред.), безусловно, могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время, или же пойти на службу добровольно, подписав контракт", - отметил Истомин.

По его словам, большинство женщин в Украине, состоящих на военном учете, имеют право на отсрочку или увольнение. В частности, если женщина воспитывает сама несовершеннолетнего ребенка или ребенка с инвалидностью, или является многодетной мамой.

Также, если супруги воспитывают ребенка, то призвать могут только одного из родителей. Но если ребенок взрослый, то мобилизовать могут всех трех членов семьи.

"Но это в теории. Ведь в большинстве своем женщины не военнообязанные, отец взрослого сына может иметь букет болезней или инвалидность, а сын за ним ухаживать. То есть, все очень индивидуально, жизненных вариаций много", - подчеркнул спикер военкомата.

Военный учет женщин в Украине

С 1 октября все женщины-медики в Украине должны встать на военный учет. Речь идет о врачах, медсестрах, стоматологах, акушерках, фармацевтах в возрасте от 18 до 60 лет. Специальность учитывается как по диплому, так и по месту работы.

Однако военные подчеркивают, что военный учет не означает призыв в армию. Пока в Украине не мобилизуют женщин. Они могут присоединиться к армии по собственному желанию.

Больше о военном учете женщин и будет ли ограничен выезд за границу - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
повісткижінкижінки-військовіМобилизация в УкраинеТЦК