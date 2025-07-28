Чи можуть Зеленський і Путін зустрітися в найближчому майбутньому: думка політолога

"На сьогоднішній день, на найближчу перспективу, скоріше за все, ні (йдеться про зустріч президента Володимира Зеленського з диктатором Володимиром Путіним - ред.)", - вважає Фесенко.



Він додав, що необхідність зустрічі на рівні лідерів - це принципова позиція української дипломатії. Зеленський говорить про це щонайменше з березня.

Так само президент думав і 2019 року, коли наполягав на необхідності зустрічі з Путіним у Парижі, звернув увагу політолог.

"Він вважає, що такі ключові питання, як питання війни і миру, мають вирішувати політичні лідери. На рівні делегації можна там що-небудь напрацювати, але це не вирішить проблеми. Це його світогляд, він так сприймає вирішення міжнародних проблем", - уточнив він.

На думку Фесенка, сам Зеленський розуміє, що сама по собі зустріч із Путіним може не дати результату. Оскільки зараз диктатор не готовий до миру.

"Але він, можливо, сподівається, що якщо ця зустріч буде за участю Трампа (президента США Дональда Трампа - ред.) і за активної позиції Трампа, який явно бажає завершення війни в Україні, то це може вплинути на Путіна. Конкретно фактор Трампа. Щоб зберегти конструктивні відносини з Трампом, Путін може піти на певні поступки. Так воно чи ні, відповідь може дати тільки практика", - додав політолог.

Фесенко висловив сумнів, що навіть участь Трампа кардинально змінить ситуацію, оскільки остання телефонна розмова президента США і російського диктатора не дала результату. Своєю чергою РФ посилює тиск на Україну через події на фронті та ракетні удари.