Могут ли заведения не пускать военных и какое наказание предусмотрено: объяснение адвоката

В одном из киевских хостелов военнослужащим отказали в возможности пообедать, мотивируя это тем, что "военные опасны". Инцидент вызвал возмущение и стал предметом обсуждения в социальных сетях.

Адвокат ЮКК "Де-юре" Димитрий Стриченко прокомментировал для РБК-Украина ситуацию, отметив, что такие действия являются не только проявлением неуважения, но и нарушением законодательства.

Он обращает внимание, что когда военных не пустили в заведение, то таким образом были нарушены нормы статьи 633 Гражданского кодекса Украины. Согласно документу, поставщик услуг (ресторанных, гостиничных), который взял на себя обязанность по предоставлению услуг каждому, на условиях публичного договора, безосновательно отказал лицу, то есть предоставил преимущество одному потребителю перед другим.

Относительно отказа потребителю на основании того, что он военный, Стриченко отмечает, что согласно Закону "О защите прав потребителей", потребитель имеет право на надлежащее качество продукции и обслуживания.

"За всеми потребителями в одинаковой степени признается право на удовлетворение их потребностей в сфере торгового и других видов обслуживания. Установление каких-либо преимуществ, применение прямых или косвенных ограничений прав потребителей не допускается, кроме случаев, предусмотренных нормативно-правовыми актами", – рассказывает адвокат.

Таким образом, отказ персонала заведения, предоставляющего услуги на основе публичного договора от обслуживания определенной категории лиц или отдельного лица является противоправным.

Что делать в подобной ситуации

Чтобы разобраться в подобной ситуации, адвокат советует обратиться с соответствующим заявлением в Государственную службу Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, для наложения взыскания за нарушение прав потребителей на такое заведение (с целью профилактики) и обратиться с соответствующим заявлением в суд (с целью возмещения морального вреда).

"Надлежащее соблюдение прав потребителей – это не проявление уважения или что-то за что нужно хвалить, а обязанность каждого субъекта хозяйствования", – заключает Стриченко.