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Чи можуть заброньовані працівники виїжджати в закордонні відрядження: Шмигаль дав відповідь

Фото: прем’єр-міністр Денис Шмигаль (kmu.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів у рішення про систему бронювання на підприємствах не передбачив можливості для військовозобов'язаних виїжджати в закордонні відрядження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю прем’єр-міністра Дениса Шмигаля українському Forbes.

"Ми не прописували та не передбачали цього в постанові", - сказав він.

Водночас він назвав нову систему бронювання справедливою. "Розробляючи документ, уряд шукав баланс між потребою захистити країну та бажанням втримати економіку. В нас були тривалі дискусії з Генеральним штабом та військовими. Вийшов збалансований документ, який враховує побажання обох сторін", - заявив Шмигаль.

За його словами, якщо раніше на підприємстві можна було забронювати 40% від штату, то зараз до 50% від військовозобов’язаних працівників. "Це справедливіший підхід", - додав він.

Нагадаємо, 27 січня, Кабінет міністрів України затвердив новий порядок бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану.

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