Чи можуть забрати єдине житло за несплату штрафів ТЦК: пояснення юриста

Як накладають штраф за неоновлення даних військовозобов'язаними

За неоновлення даних військовозобов’язаними керівник ТЦК та СП має право притягнути особу до адміністративної відповідальності за ст. 210 КУпАП (порушення правил військового обліку), зазначає юрист. За це правопорушення на людину може бути накладений штраф від 1000 до 1500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (від 17 000 грн до 25 500 грн).

Такий штраф накладається так:

Уповноважена посадова особа ТЦК та СП складає протокол щодо особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, у двох примірниках, один з яких під розписку вручається людині, яка притягається до адміністративної відповідальності.

"Протокол не складається у разі вчинення в особливий період адміністративних правопорушень, передбачених статтями 210, 210-1 цього Кодексу, розгляд яких віднесено до компетенції ТЦК та СП, якщо особа не з’явилася без поважних причин або не повідомила причину неприбуття на виклик ТЦК та СП, будучи належним чином повідомленою про дату, час і місце виклику, та за наявності у ТЦК та СП, підтвердних документів про отримання особою виклику", - звертає увагу юрист.

Розгляд справи відбувається в присутності людини, яка притягається до адміністративної відповідальності. За відсутності людини справу можуть розглянути лише у випадках, коли є дані про своєчасне сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи .

. Керівник ТЦК та СП відповідно до статті 283 КУпАП виносить постанову по справі про адміністративне правопорушення (про накладення адміністративного стягнення або про закриття справи).

Винесену постанову вручають або надсилають людині, яка притягнута до адміністративної відповідальності упродовж днів;

Постанову можна оскаржити в судовому або адміністративному порядку упродовж 10 днів з дня винесення або не реалізації права на оскарження постанови;

в судовому або адміністративному порядку з дня винесення або не реалізації права на оскарження постанови; У разі несплати штрафу упродовж 15 днів з дня вручення постанови про накладення штрафу або в разі оскарження такої постанови (не пізніше як через 15 днів з дня повідомлення про залишення скарги без задоволення), керівник ТЦК та СП подає до виконавчої служби заяву про відкриття виконавчого провадження.

"Якщо людина не сплатить даний штраф, то щодо неї буде відкрито виконавче провадження. У такому випадку виконавець буде змушений здійснювати звернення стягнення на майно боржника", - зауважує Сергій Савинський.

Стягнення звертається в першу чергу на кошти боржника у національній та іноземній валютах, інші цінності, у тому числі на кошти на рахунках боржника у банках та інших фінансових установах.

"Якщо ж в людини немає коштів на банківських рахунках, то стягнення буде звертатися на рухоме майно боржника, включаючи і транспортний засіб. Якщо в людини немає транспортного засобу, то стягнення буде звертатися на інше рухоме майно", - пояснює адвокат.

Фото: При несплаті штрафу спершу стягують кошти і рухоме майно (gettyimages.com)

Чи можуть забрати житло, якщо немає іншого майна і грошей

За словами юриста, звернення стягнення на об’єкти нерухомого майна, об’єкти незавершеного будівництва, майбутні об’єкти нерухомості здійснюється у разі відсутності в боржника достатніх коштів чи рухомого майна.

"Тобто, в першу чергу виконавець повинен стягувати штраф за рахунок коштів на банківських рахунках, а потім вже – за рахунок рухомого майна боржника. Лише у разі відсутності в боржника достатньої кількості коштів виконавець зможе звернути стягнення іншого майна, включаючи і нерухоме", - зауважує Сергій Савинський.

Він звертає увагу, що існують випадки, коли нерухоме майно не може бути звернене до стягнення. Якщо сума, що підлягає стягненню за виконавчим провадженням, не перевищує 20 розмірів мінімальної заробітної плати, звернення стягнення на єдине житло боржника та земельну ділянку, на якій розташоване таке житло, не здійснюється. У такому разі виконавець зобов’язаний вжити заходів для виконання рішення за рахунок іншого майна боржника.

"Тобто, якщо в особи наявне єдине житло і розмір стягнення не перевищує 20 розмірів мінімальної заробітної плати, що станом на червень 2024 року становить 160 000 грн, то таке житло та земельна ділянка, на якій воно розташоване, не підлягають стягненню", - пояснює адвокат.

Він додає: максимальний розмір штрафу за порушення ст. 210 КУпАП становить 25 500 грн, а отже, якщо військовозобов’язаний не сплатив штраф, однак має єдине житло, то таке житло із земельною ділянкою під ним не можливо забрати, оскільки сума стягнення не перевищує 160 000 грн.

"У даному разі теоретично можна звернути стягнення на нерухоме майно лише у разі, якщо було відкрито зведене виконавче провадження (кілька виконавчих проваджень про стягнення коштів з одного боржника, які були об’єднанні в одне). Однак, подібного стягнення коштів на сьогодні здійснено не було", - зазначає юрист.

На його думку, у цій ситуації досить важко буде звернути стягнення на нерухоме майно, бо сума штрафу є значно меншою за оціночну вартість будь-якого нерухомого майна.