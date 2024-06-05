Чи можуть вручати повістки тим, у кого є бронь і що робити в таких випадках

Є бронювання, але вручають повістку: що робити

Під час війни досить часто представники ТЦК та СП безконтрольно надсилають повістки – навіть тим, хто вже має бронь. Це стається через погану координацію дій, яка здебільшого пов’язана з проблемами актуалізації даних, вважає юрист практики військового права ЮК "Приходько та партнери" Михайло Лобунько.

Це призводить до надходження повісток навіть попри те, що ці люди вже заброньовані і перебувають на спеціальному військовому обліку.

"Але все одно після отримання повістки тими, у кого є відстрочка від мобілізації у вигляді бронювання, треба з’явитись до ТЦК та СП і надати докази броні. При цьому ТЦК та СП можуть попросити пройти ВЛК та оновити ваші дані – це повністю законно", – каже юрист.

Зверніть увагу. Дані в ТЦК оновити потрібно, але мобілізувати людину, яка має бронювання, без її доброї волі і його особистого бажання не можуть.

Що треба знати тим, хто отримує бронь вперше

Зараз тим, хто отримує бронь вперше або повторно, треба пройти військово-лікарську комісію, каже РБК-Україна адвокат юридичної компанії "Riyako&Partners" Катерина Аніщенко.

"Але тут треба звернути увагу на те, що після проходження ВЛК військкомати можуть право вручити такій людині повістку. Навіть якщо підприємство критичної інфраструктури, де працює людина, надіслало лист з проханням дати йому бронювання. На жаль, судова практика зараз говорить про те, що навіть коли готується бронювання, то наказ на мобілізацію цієї людини все одно буде законним і зворотної дії не має", – звертає увагу адвокат.