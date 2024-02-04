Чи можуть українці робити аналізи безкоштовно: пояснення від МОЗ

В Україні пацієнти можуть здати низку аналізів цілком безоплатно, проте є кілька умов.

За словами НСЗУ, існує міф, що нібито за призначені лікарем аналізи пацієнт має платити з власної кишені, проте в службі запевнили, що це не правда.

НСЗУ зауважила, що необхідні обстеження призначає лікар - сімейний або лікуючий, після чого створює електронне направлення. Після чого аналізи, потрібні для діагностики й визначення схеми лікування, покриваються "Програмою медичних гарантій".

"Пацієнти мають право безоплатно отримати всі призначені аналізи, на які є направлення лікаря", - наголосили медики.

Крім того, українцям повідомили, що якщо пацієнти перебувають у стаціонарі, направлення не потрібно, а призначені обстеження - безоплатні.

"Щоб трохи розібратись і щоб медпрацівники не говорили, що це лише платно, радимо відкрити сайт НСЗУ та переглянути аналізи за пакетом, який цікавить", - наголосили в НСЗУ.

Однак, медики наголосили, що пацієнти не можуть вимагати направлення на аналізи за власним бажанням.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, чи потрібно сплачувати "благодійні внески" у пологовому.

Крім того, ми повідомляли, що українські ветерани та ветеранки мають право на отримання безоплатного оперативного втручання у рамках пакета “Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах”.

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