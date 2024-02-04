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Могут ли украинцы могут могут делать анализы бесплатно: объяснение от Минздрава

Украина, Воскресенье 04 февраля 2024 17:49
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Могут ли украинцы могут могут делать анализы бесплатно: объяснение от Минздрава Фото: украинцы могут сдавать анализы бесплатно (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Украине пациенты могут сдать ряд анализов совершенно бесплатно, однако есть несколько условий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную службу здоровья Украины.

По словам НСЗУ, существует миф, что якобы за назначенные врачом анализы пациент должен платить из собственного кармана, однако в службе заверили, что это не правда.

НСЗУ отметила, что необходимые обследования назначает врач - семейный или лечащий, после чего создает электронное направление. После чего анализы, необходимые для диагностики и определения схемы лечения, покрываются "Программой медицинских гарантий".

"Пациенты имеют право бесплатно получить все назначенные анализы, на которые есть направление врача", - отметили медики.

Кроме того, украинцам сообщили, что если пациенты находятся в стационаре, направление не требуется, а назначенные обследования - бесплатные.

"Чтобы немного разобраться и чтобы медработники не говорили, что это только платно, советуем открыть сайт НСЗУ и пересмотреть анализы по интересующему пакету", - подчеркнули в НСЗУ.

Однако медики подчеркнули, что пациенты не могут требовать направления на анализы по собственному желанию.

Напомним, ранее РБК-Украина писала, нужно ли платить "благотворительные взносы" в родильном.

Кроме того, мы сообщали, что украинские ветераны и ветеранки имеют право на получение бесплатного оперативного вмешательства в рамках пакета Хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях.

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