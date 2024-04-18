Чи можуть в Україні визнати неконституційними обмеження прав ухилянтів: відповідь Мін'юсту

У новому законі про мобілізацію можуть бути проблеми з конституційністю у питанні обмеження прав ухилянтів, адже це залежить від того, як депутати сформулювали цю процедуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра юстиції України Дениса Малюську в ефірі телемарафону.

"Тому - це конституційно, теоретично. Але практично сказати складніше. Теоретично, проблеми з конституційністю можуть бути, бо це залежить від того, як сформулювали депутати процедуру обмеження прав", - зазначив Малюська.

За словами міністра, Конституція України більшість прав, передбачених Конституцією, дозволяє обмежувати у воєнний час. В тому числі й право на майно та право власності.

Закон про мобілізацію

Нагадаємо, ще 25 грудня уряд вносив в Раду законопроект щодо мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Але його відкликали через низку зауважень.

Вже згодом до парламенту внесли оновлений документ, який після тисячі правок пройшов перше і друге читання 7 лютого та 11 квітня відповідно. Після чого 16 квітня закон підписав президент Володимир Зеленський.

Новий закон набирає чинності 18 травня.

Для ухилянтів та порушників правил військового обліку готували низку обмежень. У тому числі тимчасову заборону виїзду з України, а також арешт рахунків у банках та інших фінансових установ, цінних паперів, депозитів та криптогаманців.

Проте комітет ці ініціативи не підтримав і зупинився на тимчасовому обмеженні у праві керування транспортним засобом.

Детальніше про ключові зміни та про те, що передбачає закон - читайте в матеріалі РБК-Україна "Відстрочка, виплати військовим та покарання для ухилянтів. Яким буде новий закон про мобілізацію".

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