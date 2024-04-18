ua en ru
Чт, 18 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Могут ли в Украине признать неконституционными ограничения прав уклонистов: ответ Минюста

Украина, Четверг 18 апреля 2024 21:56
UA EN RU
Могут ли в Украине признать неконституционными ограничения прав уклонистов: ответ Минюста Фото: министр юстиции Украины Денис Малюська (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В новом законе о мобилизации могут быть проблемы с конституционностью в вопросе ограничения прав уклонистов, ведь это зависит от того, как депутаты сформулировали эту процедуру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра юстиции Украины Дениса Малюську в эфире телемарафона.

По словам министра, Конституция Украины большинство прав, предусмотренных Конституцией, позволяет ограничивать в военное время. В том числе и право на имущество и право собственности.

"Поэтому - это конституционно, теоретически. Но практически сказать сложнее. Теоретически, проблемы с конституционностью могут быть, потому что это зависит от того, как сформулировали депутаты процедуру ограничения прав", - отметил Малюська.

Закон о мобилизации

Напомним, еще 25 декабря правительство вносило в Раду законопроект о мобилизации, военном учете и прохождении военной службы. Но его отозвали из-за ряда замечаний.

Уже в парламент внесли обновленный документ, который после тысячи правок прошел первое и второе чтение 7 февраля и 11 апреля соответственно. После этого 16 апреля закон подписал президент Владимир Зеленский.

Новый закон вступает в силу 18 мая.

Для уклонистов и нарушителей правил военного учета готовили ряд ограничений. В том числе временный запрет на выезд из Украины, а также арест счетов в банках и других финансовых учреждений, ценных бумаг, депозитов и криптокошельков.

Однако комитет эти инициативы не поддержал и остановился на временном ограничении в праве управления транспортным средством.

Детальнее о ключевых изменениях и о том, что предусматривает закон - читайте в материале РБК-Украина "Отсрочка, выплаты военным и наказание для уклоняющихся. Каким будет новый закон о мобилизации".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство юстиции Украины Мобилизация в Украине
NEWS
Украина и Польша разоблачили агента России, который готовился к покушению на Зеленского
Украина и Польша разоблачили агента России, который готовился к покушению на Зеленского
DAILY
В шаге от денег. Когда Украина получит миллиарды от США и на каких условиях
Юрий Дощатов, Руслан Кисляк В шаге от денег. Когда Украина получит миллиарды от США и на каких условиях