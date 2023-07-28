Чи можуть в Україні відновити авіаперельоти для цивільних: оцінка Ігната

Він прокоментував можливість відновлення авіаперельотів для цивільних в Україні. Зокрема, раніше про це заявляла авіакомпанія Ryanair.

Ігнат вважає, що домовлятися з Росією про припинення обстрілів буде неможливо. Як приклад, він навів "зерновий коридор", з якого Москва вийшла одноосібно. Також речник наголосив, що зараз всі аеродроми в Україні є оперативними.

"У нас війна, у нас воєнний стан, і ви бачите, що долітає усюди, в будь-якій точці країни можуть з'явитись ракети, ворожі дрони. Скільки летить "Кинжал", ми всі теж знаємо. І думаю, це дійсно приємно, що навіть попри таку ситуацію є бажаючі прийти на український авіаційний ринок. Ми велика держава, нам потрібне авіаційне сполучення не лише з іншими країнами, але й усередині країни", - сказав він.

Ігнат також нагадав про питання страхування літаків та пасажирів, особливо у країні, яка воює. Речник вважає, що сподіватися на відновлення цивільної авіації до кінця війни навряд чи можна.

"У нас дуже велика територія, ракети летять звідусіль і різних типів, противник потужний, має технологічну зброю. Звісно, дуже хочеться, щоб запрацювала авіація, але у нас перекритий повітряний простір над Україною, і думаю, ще не скоро його відкриють", - додав речник.

Що цьому передувало

Нагадаємо, раніше в Україні почали обговорювати можливість відкриття аеропорту "Львів" за прикладом зернового коридору.

Нещодавно керівництво компанії Ryanair відвідало Україну та провело перемовини з керівництвом аеропорту "Бориспіль" про відновлення польотів після закінчення війни.

Виконавчий директор авіакомпанії заявив, що до кінця цього року Ryanair може відновити польоти по Україні. Першим напрямком, за його словами, може стати Львів-Київ.

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